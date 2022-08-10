Серпень, 10 в 19:11

На отримання української візи подалися 112 громадян Росії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону.

— Станом на сьогодні, українські посольства за кордоном отримали 112 візових клопотань від громадян Росії. Це громадяни РФ, які проживають у країнах Європейського Союзу. Наразі ці клопотання розглядаються, – розповів Ніколенко.

Речник українського відомства наголосив, що наразі триває перевірка цих росіян, але поки що жодної візи не погоджено.

Ніколенко підкреслив, що на території Російської Федерації немає українських дипломатичних представництв. Тому громадяни, які там проживають, не можуть подати заявку на отримання візи для в’їзду в Україну.

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Відтак це можуть робити лише росіяни, які проживають в інших країнах світу і мають там дозвіл на тимчасове або постійне проживання.

Візовий режим в Україні для росіян почав діяти з 1 липня 2022 року. Відтепер росіяни не можуть приїхати в Україну без запрошення. Для в’їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.