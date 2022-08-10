Август, 10 в 18:55

Российская Федерация пытается наступать на направлениях Бахмута, Кодемы, Спорного, Яковлевки, Соледара, Авдеевки и Песков. Однако российской армии снова не удалось продвинуться из-за достойного отпора украинских воинов, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахово, Сухой Балки и Красногоровки. Вблизи последнего и Марьинки оккупанты задействовали еще и авиацию.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы вблизи Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского. Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Павловка, Угледар, Новоселка, Новоданиловка и Полтавка. Действовали вражеские разведывательные БПЛА.

На Южнобужском направлении российская армия пытается удержать занимаемые позиции и предотвратить продвижение украинских защитников. Враг продолжает активно применять дроны для воздушной разведки.

Российская армия обстреливает инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибугское, Лиманы, Луч, Александровка, Новониколаевка, Мирное, Благодатное, Кобзарцы, Княжевка и Трудолюбовка. Враг пытался вести разведку боем неподалеку от Лозового, однако попал под точный огонь украинских бойцов, понес потери и хаотично отступил.