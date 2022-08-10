Серпень, 10 в 18:55

Російська Федерація намагається наступати на напрямках Бахмута, Кодеми, Спірного, Яковлівки, Соледару, Авдіївки та Пісків. Проте російській армії знову не вдалося просунутися через гідну відсіч українських воїнів, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Курахового, Сухої Балки та Красногорівки. Поблизу останнього та Мар’їнки окупанти задіяли ще й авіацію.

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли поблизу Новомихайлівки, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Білогір’я, Бурлацького та Ольгівського. Авіаційні удари зафіксовано в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар, Новосілка, Новоданилівка та Полтавка. Діяли ворожі розвідувальні БПЛА.

На Південнобузькому напрямку російська армія намагається утримати займані позиції та запобігти просуванню українських захисників. Ворог продовжує активно застосовувати дрони для повітряної розвідки.

Російська армія обстрілює інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Лимани, Луч, Олександрівка, Новомиколаївка, Мирне, Благодатне, Кобзарці, Князівка та Трудолюбівка. Ворог намагався вести розвідку боєм неподалік Лозового, проте потрапив під точний вогонь українських бійців, зазнав втрат та хаотично відступив.