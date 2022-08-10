Встречи с родственниками, шоппинг и отпуск: как война изменила планы украинцев

Август, 10 в 13:45

Война в Украине заставила людей больше ценить своих близких и друзей, поэтому они проводят с ними больше времени, чем планируют. В то же время воздерживаются от больших расходов и поездок, но не забывают об уходе за собой и своим здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gradus Research, с начала лета исследовавшей планы украинцев и их реализацию.

Более половины опрошенных граждан Украины (55,4%) в это трудное время встречались с родственниками, больше таких было на Западе – 67,2%. Еще 47% респондентов виделись с друзьями, жители Киева делали это чаще других (62,1%).

Визит к парикмахеру планировали 28,3%, а реально посетили 40,2%, в кафе или ресторане за предыдущий месяц побывали 24,1% респондентов, хотя такие планы имели 16,7% опрошенных.

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Относительно визитов к врачу, обновления гардероба или маникюра – здесь планы совпадают с реализацией. В частности, 18,1% делали профилактические осмотры у врачей, 5,4% – купили или продлили страхование. За прошлый месяц каждый пятый украинец/украинка (19,3%) обновили свой гардероб.

А вот планы относительно отпуска, выезда на природу, приобретения жилья, авто, ремонта и т. п. украинцы преимущественно откладывали. Поехали отдыхать в пределах Украины только 3,5% респондентов, за границу – 2,3%.

Автомобили, недвижимость или мебель украинцы почти не покупают, отказываются также от ремонта жилья.

Исследовательская компания Gradus Research провела опрос методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении населения городов в размере более 50 тыс. и в возрасте 18-60 лет.

Период проведения поля: первая волна – 21-22 июня (размер выборки: 1 000 респондентов), вторая волна – 20-25 июня (размер выборки: 884 респондента).

Источник: Gradus Research