Зустрічі з родичами, шопінг та відпустка: як війна змінила плани українців

Серпень, 10 в 13:45

Війна в Україні змусила людей більше цінувати своїх близьких та друзів, тому вони проводять з ними більше часу, ніж планують. Водночас утримуються від великих витрат та поїздок, але не забувають про догляд за собою та своїм здоров’ям. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Gradus Research, яка з початку літа дослідила плани українців та їх реалізацію.

Тож, більше половини опитаних громадян України (55,4%) у цей скрутний час зустрічалися з родичами, найбільше таких було на Заході – 67,2%. Ще 47% респондентів бачилися з друзями, жителі Києва робили це частіше за інших (62,1%).

Візит до перукаря планували 28,3%, а реально відвідали 40,2%, у кафе чи ресторані за попередній місяць побували 24,1% респондентів, хоча такі плани мали 16,7% опитаних.

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Щодо візитів до лікаря, оновлення гардеробу чи манікюру – тут плани співпадають із реалізацією. Зокрема, 18,1% робили профілактичні огляди у лікарів, 5,4% – придбли або продовжили страховку. За попередній місяць кожен п’ятий українець/українка (19,3%) оновили свій гардероб.

А от плани щодо відпусти, виїзду на природу, придбання житла, авто, ремонту тощо українці переважно відкладали. Поїхали відпочивати в межах України лише 3,5% респондентів, за кордон – 2,3%.

Автомобілі, нерухомість чи меблі українці майже не купують, відмовляються також від ремонту житла.

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування методом самозаповнення анкети в мобільному додатку населення міст розміром понад 50 тис. і віком 18- 60 років.

Період проведення поля: перша хвиля – 21-22 червня (розмір вибірки: 1 000 респондентів), друга хвиля – 20-25 червня (розмір вибірки: 884 респонденти).

Джерело: Gradus Research