Президентская стипендия 2022: что это, как получить и размер
Украинские студенты, которые учатся на бюджете и на дневной форме, и при этом являются отличниками, получают от государства регулярную стипендиальную выплату.
Что такое президентская стипендия и как ее получить — узнавали Факты ICTV.
Стипендии в Украине 2022
В целом в Украине есть несколько видов стипендий:
- академическая – выплачивается студентам, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и повышенную;
- социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются;
- президентская – предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса и учебного заведения.
Президентская стипендия: что это и кто получает
Это стипендия, которая выплачивается лучшим студентам и победителям всеукраинских и международных олимпиад.
Также президентскую стипендию получают ученики, которые получили самые высокие результаты по ВНО. Ежегодно стипендия за результаты ВНО назначается не более чем 270 участникам тестирования, которые:
- получили полное общее среднее образование в текущем году;
- получили наибольшую общую сумму баллов по результатам ВНО по всем учебным предметам, определенным для обязательной сдачи в текущем учебном году;
- зачислены в учреждения высшего образования Украины и постоянно проживают в Украине.
Стипендии будут выплачиваться в течение календарного года с 1 сентября ежемесячно.
Кроме того, лица, которым назначена стипендия за ВНО, сохраняют право на получение и других стипендий.
А вот премия президента Украины для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам назначается, чтобы отметить и поддержать ученика.
Ежегодно приказом МОН назначается не более чем:
- 85 премий для победителей всеукраинских олимпиад;
- 40 премий для победителей международных олимпиад.
Премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад назначаются при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в Украине.
Премии выплачиваются единовременно в размере:
- для победителей всеукраинских олимпиад — 20 тыс. грн;
- для победителей международных олимпиад — 100 тыс. грн.
Размер президентской стипендии 2022
1 января 2022 года в Украине были повышены все стипендии.
Размер стипендии для победителей международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко:
- для студентов учреждений профессионального высшего образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень младший специалист, образовательно-профессиональная степень профессиональный младший бакалавр или образовательная степень бакалавр составляет — 2870 грн в месяц;
- для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательно-профессиональную или образовательную степень младший бакалавр, образовательные степени бакалавр, специалист или магистр — 3800 грн в месяц.
Размер академической стипендии президента Украины:
- для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования — 2750 грн в месяц;
- для студентов учреждений профессионального высшего образования, получающих образовательно-квалификационный уровень младший специалист, образовательно-профессиональная степень профессиональный младший бакалавр, образовательная степень бакалавр — 3320 грн в месяц;
- для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательную или образовательно-профессиональную степень младший бакалавр, образовательные степени бакалавр, специалист или магистр — 4400 грн в месяц.