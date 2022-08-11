Август, 11 в 12:55

Украинские студенты, которые учатся на бюджете и на дневной форме, и при этом являются отличниками, получают от государства регулярную стипендиальную выплату.

Что такое президентская стипендия и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

Стипендии в Украине 2022

В целом в Украине есть несколько видов стипендий:

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академическая – выплачивается студентам, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и повышенную

– выплачивается студентам, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются;

— предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются; президентская – предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса и учебного заведения.

Президентская стипендия: что это и кто получает

Это стипендия, которая выплачивается лучшим студентам и победителям всеукраинских и международных олимпиад.

Также президентскую стипендию получают ученики, которые получили самые высокие результаты по ВНО. Ежегодно стипендия за результаты ВНО назначается не более чем 270 участникам тестирования, которые:

получили полное общее среднее образование в текущем году;

получили наибольшую общую сумму баллов по результатам ВНО по всем учебным предметам, определенным для обязательной сдачи в текущем учебном году;

зачислены в учреждения высшего образования Украины и постоянно проживают в Украине.

Стипендии будут выплачиваться в течение календарного года с 1 сентября ежемесячно.

Кроме того, лица, которым назначена стипендия за ВНО, сохраняют право на получение и других стипендий.

А вот премия президента Украины для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам назначается, чтобы отметить и поддержать ученика.

Ежегодно приказом МОН назначается не более чем:

85 премий для победителей всеукраинских олимпиад;

40 премий для победителей международных олимпиад.

Премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад назначаются при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в Украине.

Премии выплачиваются единовременно в размере:

для победителей всеукраинских олимпиад — 20 тыс. грн ;

; для победителей международных олимпиад — 100 тыс. грн.

Размер президентской стипендии 2022

1 января 2022 года в Украине были повышены все стипендии.

Размер стипендии для победителей международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко:

для студентов учреждений профессионального высшего образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень младший специалист, образовательно-профессиональная степень профессиональный младший бакалавр или образовательная степень бакалавр составляет — 2870 грн в месяц ;

; для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательно-профессиональную или образовательную степень младший бакалавр, образовательные степени бакалавр, специалист или магистр — 3800 грн в месяц.

Размер академической стипендии президента Украины: