Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Президентская стипендия 2022: что это, как получить и размер

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Президентская стипендия 2022: что это, как получить и размер
Фото: Depositphotos

Украинские студенты, которые учатся на бюджете и на дневной форме, и при этом являются отличниками, получают от государства регулярную стипендиальную выплату.

Что такое президентская стипендия и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

Стипендии в Украине 2022

В целом в Украине есть несколько видов стипендий:

Сейчас смотрят
  • академическая – выплачивается студентам, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Она делится на обычную и повышенную;
  • социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако если ученик провалит сессию, выплаты прекращаются;
  • президентская – предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями Всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса и учебного заведения.

Президентская стипендия: что это и кто получает

Это стипендия, которая выплачивается лучшим студентам и победителям всеукраинских и международных олимпиад.

Также президентскую стипендию получают ученики, которые получили самые высокие результаты по ВНО. Ежегодно стипендия за результаты ВНО назначается не более чем 270 участникам тестирования, которые:

  • получили полное общее среднее образование в текущем году;
  • получили наибольшую общую сумму баллов по результатам ВНО по всем учебным предметам, определенным для обязательной сдачи в текущем учебном году;
  • зачислены в учреждения высшего образования Украины и постоянно проживают в Украине.

Стипендии будут выплачиваться в течение календарного года с 1 сентября ежемесячно.

Кроме того, лица, которым назначена стипендия за ВНО, сохраняют право на получение и других стипендий.

А вот премия президента Украины для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам назначается, чтобы отметить и поддержать ученика.

Ежегодно приказом МОН назначается не более чем:

  • 85 премий для победителей всеукраинских олимпиад;
  • 40 премий для победителей международных олимпиад.

Премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад назначаются при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в Украине.

Премии выплачиваются единовременно в размере:

  • для победителей всеукраинских олимпиад — 20 тыс. грн;
  • для победителей международных олимпиад — 100 тыс. грн.

Размер президентской стипендии 2022

1 января 2022 года в Украине были повышены все стипендии.

Размер стипендии для победителей международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко:

  • для студентов учреждений профессионального высшего образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень младший специалист, образовательно-профессиональная степень профессиональный младший бакалавр или образовательная степень бакалавр составляет — 2870 грн в месяц;
  • для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательно-профессиональную или образовательную степень младший бакалавр, образовательные степени бакалавр, специалист или магистр — 3800 грн в месяц.

Размер академической стипендии президента Украины:

  • для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования — 2750 грн в месяц;
  • для студентов учреждений профессионального высшего образования, получающих образовательно-квалификационный уровень младший специалист, образовательно-профессиональная степень профессиональный младший бакалавр, образовательная степень бакалавр — 3320 грн в месяц;
  • для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, получающих образовательную или образовательно-профессиональную степень младший бакалавр, образовательные степени бакалавр, специалист или магистр — 4400 грн в месяц.
Читайте
Что такое дуальное образование: его преимущества и распространение в Украине

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка