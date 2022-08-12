Серпень, 12 в 15:34

У п’ятницю, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський нагородив дітей, які після повномасштабного вторгнення військ РФ займаються волонтерством, рятують життя та допомагають українській армії.

Відео церемонії з’явилося на офіційних сторінках глави держави в соцмережах.

Варто зазначити, що 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. Саме тому сьогодні відбулася церемонія нагородження юних українців за сміливі вчинки.

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– Ваші вчинки міцні й дорослі. Я хочу подякувати за це не лише вам, бо ризикували ви своїм життям заради інших, а й вашим близьким, рідним, усім тим, хто виховав вас і виховує такими маленькими, але вже великими людьми. Я радий, що ми можемо пишатися вами. Значить, в України є майбутнє, яким ми можемо пишатися вже сьогодні, – наголосив Зеленський під час церемонії.

Президент також розповів зворушливі історії восьми дітей, котрі були нагороджені:

Максим Бровченко (Бердянськ) – малює картини, а зароблені за них кошти передає на допомогу українській армії.

(Бердянськ) – малює картини, а зароблені за них кошти передає на допомогу українській армії. Сашко Гуцал (Буча) – піклувався про молодшу сестру та двох братів, коли місто перебувало в окупації військ РФ, виходив на пошуки води та їжі.

(Буча) – піклувався про молодшу сестру та двох братів, коли місто перебувало в окупації військ РФ, виходив на пошуки води та їжі. Єгор Шемет (Чернігівська область) – під час бойових дій місяць ховався в погребі разом із бабусею. Хлопчик хоче допомогти одужати старшому братові, котрий перестав розмовляти, злякавшись вибухів, та мріє відремонтувати пошкоджений окупантами будинок.

(Чернігівська область) – під час бойових дій місяць ховався в погребі разом із бабусею. Хлопчик хоче допомогти одужати старшому братові, котрий перестав розмовляти, злякавшись вибухів, та мріє відремонтувати пошкоджений окупантами будинок. Гліб Бондаренко (Харків) – потрапив під ракетний обстріл військ РФ біля житлового будинку. Планував вступати до харківського Кадетського корпусу цього року, а згодом – до Національної академії СБУ.

(Харків) – потрапив під ракетний обстріл військ РФ біля житлового будинку. Планував вступати до харківського Кадетського корпусу цього року, а згодом – до Національної академії СБУ. Андрій Покраса (Київська область) – разом зі своїм батьком відстежував рух російських військ за допомогою дрона, а координати передавав ЗСУ.

(Київська область) – разом зі своїм батьком відстежував рух російських військ за допомогою дрона, а координати передавав ЗСУ. Давид Понуляк (Запоріжжя) – займається козацьким бойовим мистецтвом Спас та мріє в майбутньому захищати Україну.

(Запоріжжя) – займається козацьким бойовим мистецтвом Спас та мріє в майбутньому захищати Україну. Данило Сергєєв (Маріуполь) – після початку повномасштабної війни допомагав людям старшого віку, приносив їжу та воду в підвали, готував у дворі. Хлопчик допоміг чоловікові з донькою вибратися зі зруйнованого російськими обстрілами будинку та надав їм першу меддопомогу.

(Маріуполь) – після початку повномасштабної війни допомагав людям старшого віку, приносив їжу та воду в підвали, готував у дворі. Хлопчик допоміг чоловікові з донькою вибратися зі зруйнованого російськими обстрілами будинку та надав їм першу меддопомогу. Іринка Васильєва (Рівне) – втратила тата і дядька на війні. Зараз виготовляє та продає віночки, назбирала €7 тис. За ці гроші були придбані два тепловізори та автомобіль для ЗСУ.

– Війна забрала в наших дітей дитинство. Їм довелося швидше стати дорослішими. Сьогодні мав честь зустрітись і нагородити тих, хто попри свій юний вік має величезну сміливість. Далеко не всі дорослі здатні робити те, що зробили вони, щоб допомогти іншим, – наголосив президент.

Раніше Факти ICTV розповідали, як 15-річний Андрій Покраса із селища Колонщина, що у Макарівському районі Київщини, став корегувальником ЗСУ.

Джерело: Facebook-сторінка Володимира Зеленського