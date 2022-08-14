Август, 14 в 1:05

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит во втором чтении новый законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

— На руках находится огромное количество огнестрельного нарезного оружия. Большинство из него у наших защитников, дающих отпор врагу. И мы понимаем, что отношение к оружию у общества сейчас очень сильно изменилось: от еще несколько лет назад крайне негативного к положительному, — считает глава МИД Украины.

По его словам, в мобильном приложении Дія государство инициировало и провело опрос среди украинцев о возможности легализации приобретения, владения, распоряжения и использования оружия.

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– Большинство граждан считают, что нужно этот вопрос ввести в ранг закона, предоставить возможность владеть, в частности, и короткоствольным огнестрельным оружием и пистолетами. Для защиты собственного дома человек должен иметь возможность владеть и применять огнестрельное оружие. Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, – убежден Монастырский.

Министр отметил, что законопроект №5708 был принят в первом чтении, а уже сейчас его готовят ко второму чтению. По его мнению, уже в ближайшее время документ могут быть вынести на рассмотрение Верховной Рады.