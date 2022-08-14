Серпень, 14 в 1:05

Незабаром Верховна Рада розгляне у другому читанні новий законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

– На руках перебуває величезна кількість вогнепальної нарізної зброї. Більшість з неї у наших захисників, які дають відсіч ворогу. І ми розуміємо, що ставлення до зброї у суспільства зараз дуже сильно змінилося: від ще декілька років тому вкрай негативного до позитивного, – вважає очільник МЗС України.

За його словами, у мобільному додатку Дія держава ініціювала та провела опитування серед українців про можливість легалізації набуття, володіння, розпорядження та використання зброї.

Зараз дивляться

– Більшість громадян вважають, що потрібно це питання ввести в ранг закону, надати можливість володіти, зокрема, і короткоствольною вогнепальною зброєю та пістолетами. Для захисту власного помешкання людина повинна мати можливість володіти та застосовувати вогнепальну зброю. Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, – переконаний Монастирський.

Міністр зауважив, що законопроєкт №5708 ухвалили у першому читанні, а вже зараз його готують до другого читання. На його думку, вже найближчим часом документи можуть винести на розгляд Верховної Ради.