Август, 15 в 17:16

На данный момент требованиям безопасного очного обучения в Украине соответствуют 41% школ и детсадов. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, министерство имеет сдержанный оптимизм относительно начала образовательного процесса с 1 сентября.

— На сегодняшний день проведено более 21 тыс. проверок. Это около 80% учреждений общего среднего и дошкольного образования по Украине. Мы на сегодня имеем готовность на 41%. Если 5 июля это было только 11%, то сегодня мы имеем 41% готовых объектов, где подписаны акты относительно безопасного начала образовательного процесса, — рассказал он.

Напомним, в условиях полномасштабной войны украинские школы начнут обучение офлайн с 1 сентября только при наличии должным образом обустроенных укрытий для пребывания детей и учителей во время воздушных тревог.

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Глава МВД Денис Монастырский напомнил, что сейчас специальные комиссии с участием представителей ГСЧС проверяют состояние укрытий во всех школах, которые планируют с сентября начать очное обучение.