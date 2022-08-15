Серпень, 15 в 17:16

Наразі вимогам безпечного очного навчання в Україні відповідають 41% шкіл і дитсадків. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, міністерство має стриманий оптимізм щодо початку освітнього процесу з 1 вересня.

– На сьогодні проведено понад 21 тис. перевірок. Це майже 80% закладів загальної середньої та дошкільної освіти по Україні. Ми на сьогодні маємо готовність 41%. Якщо 5 липня це було лише 11%, то сьогодні ми маємо 41% об’єктів, які готові, і підписані акти щодо безпечного початку освітнього процесу, – розповів він.

Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни українські школи розпочнуть навчання офлайн з 1 вересня лише в разі наявності належним чином облаштованих укриттів для перебування дітей та вчителів під час повітряних тривог.

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Очільник МВС Денис Монастирський нагадав, що зараз спеціальні комісії за участю представників ДСНС перевіряють стан укриттів у всіх школах, які планують з вересня розпочати очне навчання.