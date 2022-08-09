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Факты / Украина / Общество

В июле оживился рынок труда в Украине: 5 самых востребованных вакансий

Юля Захарченко, редактор ленты
Робота в IT
Фото: Depositphotos

За июль фиксируется рост рынка труда в Украине. Количество вакансий увеличилось на 14%, несмотря на то, что в прошлом году в этот период был спад, если сравнивать с июнем.

В июле рынок труда на Западе Украины достиг 75% от показателей прошлого года. Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

По данным украинского сайта трудоустройства Work.ua, увеличился спрос на ряд популярных специалистов:

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  • менеджер по продажам — 3 246 вакансий (+13%);
  • продавец-консультант — 2 260 вакансий (+11%);
  • бухгалтер — 1628 вакансий (+20%);
  • водитель — 1 265 вакансий (+16%);
  • повар — 1 149 вакансий (+11%).

В июле увеличилось количество новых вакансий в сфере юриспруденции, образования и науки, финансов, банков, недвижимости и страхования. Это может свидетельствовать о возобновлении активности перечисленных сфер бизнеса.

Однако теперь и конкуренция в четыре раза больше, чем за июль 2021 года. В частности, речь идет о пяти областях — Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской. А самая маленькая конкуренция наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Житомирской и Черкасской областях.

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Источник: УНИАН
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