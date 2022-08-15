Серпень, 15 в 18:51

Російська армія намагається наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Проте окупанти отримали жорстку відсіч від Збройних сил України, зазнали втрат та відкотилися назад.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За актуальними даними, ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки та Невельського.

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На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії лінію зіткнення та в глибині оборони, щоб запобігти перегрупуванню українських підрозділів та створеити сприятливі умови для проведення контрнаступу ЗСУ. Російська армія завдала авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.

У Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання російської армії основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства у Чорному морі, ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури в Україні.

У готовності до застосування високоточної зброї Російська Федерація утримує три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.