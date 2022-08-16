Август, 16 в 12:49

По предварительным прогнозам синоптиков, на День Независимости, 24 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.

В частности, в Киеве ночью ожидается +18, а днем ​​– до +34.

Одессе тоже будет солнечно, но несколько прохладнее: ночью +23, днем ​​+29.

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В Днепре 24 августа прогнозируют +22 ночью и +35 днем, без осадков.

В Ужгороде сухо, ночная температура воздуха будет составлять +19, а днем ​​жара усилится до +35.

На День Независимости во Львове без осадков, ночью +16, днем ​​+29.

В Харькове, страдающем от постоянных обстрелов вражеской артиллерии, 24 августа будет жарко еще и из-за погоды: ночью +21, днем ​​+35, без дождя.

Источник: Gismeteo