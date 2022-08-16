Серпень, 16 в 12:49

За попередніми прогнозами синоптиків, на День Незалежності, 24 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода.

Зокрема, у Києві вночі очікується +18, а вдень – до +34.

В Одесі також буде сонячно, але дещо прохолодніше: вночі +23, вдень +29.

Зараз дивляться

У Дніпрі 24 серпня прогнозують +22 вночі та +35 вдень, без опадів.

В Ужгороді сухо, нічна температура повітря становитиме +19, а вдень спека посилиться до +35.

На День Незалежності у Львові без опадів, вночі +16, вдень +29.

У Харкові, який потерпає від постійних обстрілів ворожої артилерії, 24 серпня буде спекотно ще й через погоду: вночі +21, вдень +35, без дощу.

Джерело: Gismeteo