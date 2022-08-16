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35-градусна спека і без краплі дощу: якою буде погода на День Незалежності

Валентина Летяк, редакторка стрічки
День незалежності привітання
Фото: Dreamstime

За попередніми прогнозами синоптиків, на День Незалежності, 24 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода.

Зокрема, у Києві вночі очікується +18, а вдень – до +34.

В Одесі також буде сонячно, але дещо прохолодніше: вночі +23, вдень +29.

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У Дніпрі 24 серпня прогнозують +22 вночі та +35 вдень, без опадів.

В Ужгороді сухо, нічна температура повітря становитиме +19, а вдень спека посилиться до +35.

На День Незалежності у Львові без опадів, вночі +16, вдень +29.

У Харкові, який потерпає від постійних обстрілів ворожої артилерії, 24 серпня буде спекотно ще й через погоду: вночі +21, вдень +35, без дощу.

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Джерело: Gismeteo

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