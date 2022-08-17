Август, 16 в 22:29

В Украине уже провели осмотр более 21 тыс. учебных заведений, что составляет 80% от общего их количества. Из них только 41% готовы к очной учебе.

Об этом сообщили министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и министр образования и науки Сергей Шкарлет на селекторном совещании 16 августа.

— Мы осознаем, что не можем лишить детей права на образование, но главное – обеспечить безопасность, — отметил Шкарлет.

Он утверждает, что форма организации учебного процесса будет зависеть от ситуации с безопасностью, а решающим голосом будут родители. Известно, что в Украине только 41% учебных заведений имеют укрытие и могут начать образовательный процесс.

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Кроме того, глава МВД подчеркнул, что во время офлайн-формата обучения ответственность за безопасность несет администрация учебного заведения.

По его словам, за подготовку учебных заведений к безопасному учебному процессу в первую очередь ответственны органы местной власти.

— Правильно организованная ситуация с безопасностью в школе – это лучше, чем оставаться дома. За пять недель проверок учебных заведений в четыре раза увеличилось количество школ, готовых к очной учебе, – говорит он.

Монастырский добавил, что самая плохая ситуация с готовностью к безопасному новому учебному году в Николаевской и Полтавской областях, самая лучшая – во Львовской, Черновицкой областях и Киеве.

Он уверен, что к началу учебного года можно улучшить ситуацию и увеличить процент учебных заведений, готовых к обучению офлайн.

Глава МОН добавил, что из 12,8 тыс. школ Украины обучение в очной форме планируют начать 3 тыс. школ, в дистанционной – 5,7 тыс., по смешанной системе – 4 тыс. Организация укрытий требуется более 26 тыс. учебных заведений всех уровней.