Серпень, 16 в 22:29

В Україні вже провели огляд понад 21 тис. закладів освіти, що становить 80% від загальної їх кількості. З них лише 41% готові до очного навчання.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на селекторній нараді 16 серпня.

– Ми усвідомлюємо, що не можемо позбавити дітей права на освіту, але головне – гарантувати безпеку, – зазначив Шкарлет.

Він стверджує, що форма організації навчального процесу залежатиме від ситуації з безпекою, а вирішальний голос матимуть батьки. Відомо, що в Україні лише 41% закладів освіти мають укриття і можуть розпочати освітній процес.

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Крім того, очільник МВС наголосив, що під час офлайн-формату навчання відповідальність за безпеку несе адміністрація навчального закладу.

За його словами, за підготовку закладів освіти до безпечного навчального процесу насамперед відповідальні органи місцевої влади.

– Правильно організована ситуація з безпекою у школі – це краще, ніж залишатися вдома. За п’ять тижнів перевірок навчальних закладів у чотири рази збільшилася кількість шкіл, готових до очного навчання, – каже він.

Монастирський додав, що найгірша ситуація з готовністю до безпечного нового навчального року у Миколаївській та Полтавській областях, найкраща – у Львівській, Чернівецькій областях та у Києві.

Він упевнений, що до початку навчального року можна покращити ситуацію та збільшити відсоток навчальних закладів, готових до навчання офлайн.

Очільник МОН додав, що з 12,8 тис. шкіл України навчання в очній формі планують розпочати 3 тис. шкіл, у дистанційній – 5,7 тис., за змішаною системою – 4 тис. Організації укриттів потребує понад 26 тис. закладів освіти всіх рівнів.