Август, 17 в 17:08

На оккупированной территории Донецкой области российские захватчики не выпускают мужчин даже на территорию России.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Мужчин с регистрацией в Донецке, Макеевке, Горловке или другом городке оккупированной с 2014 года Донецкой области не выпускают за границу так называемой ДНР. Ни в Россию, ни даже в оккупированную часть Запорожья. Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике, – отметил он.

Андрющенко утверждает, что за 40 тыс. рублей можно решить этот вопрос и получить справку о том, что мужчина не подлежит мобилизации. После этого на “таможне ДНР” в конце концов можно выскочить в Россию.

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— Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать гораздо больше желающих умереть за идеалы путинизма. Будущее, ожидаемое мариупольцами, уже очень скоро. Поэтому мужчинам следует ехать уже. Пока без риска и бесплатно. Как можно дальше от бананового ада, — добавил советник мэра Мариуполя.

Недавно ГУР сообщило, что в России местные госслужащие активно агитируют ехать “работать” на временно оккупированных территориях Украины. За это им обещают большие выплаты, в том числе и в украинских гривнах.