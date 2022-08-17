40 тыс. рублей за “свободу”: оккупанты не выпускают мужчин из “ДНР” за пределы области
На оккупированной территории Донецкой области российские захватчики не выпускают мужчин даже на территорию России.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Мужчин с регистрацией в Донецке, Макеевке, Горловке или другом городке оккупированной с 2014 года Донецкой области не выпускают за границу так называемой ДНР. Ни в Россию, ни даже в оккупированную часть Запорожья. Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике, – отметил он.
Андрющенко утверждает, что за 40 тыс. рублей можно решить этот вопрос и получить справку о том, что мужчина не подлежит мобилизации. После этого на “таможне ДНР” в конце концов можно выскочить в Россию.
— Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать гораздо больше желающих умереть за идеалы путинизма. Будущее, ожидаемое мариупольцами, уже очень скоро. Поэтому мужчинам следует ехать уже. Пока без риска и бесплатно. Как можно дальше от бананового ада, — добавил советник мэра Мариуполя.
Недавно ГУР сообщило, что в России местные госслужащие активно агитируют ехать “работать” на временно оккупированных территориях Украины. За это им обещают большие выплаты, в том числе и в украинских гривнах.