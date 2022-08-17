Серпень, 17 в 17:08

На окупованій території Донецької області російські загарбники не випускають чоловіків навіть на територію Росії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку окупованої з 2014 року Донецької області не випускають за кордон так званої ДНР. Ані в Росію, ані навіть в окуповану частину Запоріжжя. Мобілізаційний резерв замкнуто в банановій республіці, – зазначив він.

Андрющенко стверджує, що за 40 тис. рублів можна вирішити це питання та отримати довідку про те, що чоловік не підлягає мобілізації. Після цього на “таможні ДНР” врешті-решт можна вискочити в Росію.

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– Розвага доступна далеко не всім, але користується останнім часом великим попитом. Бажаючих поїхати геть значно більше за бажаючих померти за ідеали путінізму. Майбутнє, яке чекає маріупольців, уже дуже скоро. Тому чоловікам варто їхати вже. Поки без ризику і безкоштовно. Якомога далі від бананового пекла, – додав радник мера Маріуполя.

Нещодавно ГУР повідомило, що у Росії місцевих держслужбовців активно агітують їхати “працювати” на тимчасово окупованих територіях України. За це їм обіцяють великі виплати, зокрема і в українських гривнях.