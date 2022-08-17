Серпень, 17 в 15:54

Військовослужбовці Збройних сил України мають можливість посвідчити власні заповіти через командирів або уповноважену ним особу. Відповідну постанову погодив Кабінет міністрів під час чергового засідання.

За даними Міністерства юстиції, відтепер військовим, працівникам правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, посвідчувати заповіти зможуть не лише нотаріуси.

Після посвідчення відповідні уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції чи його територіального органу для реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі.

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Згідно з документом, надається два робочі дні після отримання територіальним органом Мін’юсту заповіту, протягом яких забезпечується передача заяви про реєстрацію такого документа до уповноваженого реєстратора. Протягом трьох робочих днів після отримання на зберігання такого заповіту він має здійснити державну реєстрацію документа у Спадковому реєстрі.