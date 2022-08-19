Август, 18 в 23:27

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины повлияло на рынок труда. В Закарпатье активных вакансий стало больше.

Сюда из зоны боевых действий перемещено более 420 разных предприятий и производств. Экономика области от этого только выиграет. Все бюджеты перевыполнены. Но появилась другая проблема – здесь не хватает работников.

Благодаря релокации бизнеса в Закарпатье создали 8 тыс. новых рабочих мест. 5 тыс. работников переехали сюда вместе с предприятиями. Еще около 3 тыс. должностей остаются вакантными. Рабочих рук не хватает не только перемещенным фирмам, но и местным.

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— По статистике, искателей работы, обратившихся в центры занятости, в Закарпатье есть 5 814. Из них 2 624 — это люди, которые с территорий, где ведутся боевые действия. Они зарегистрировались у нас через системы электронной связи. В частности, через Дію. 600 человек, которые находятся на учете в центре занятости, находятся на Закарпатье, — говорит директор Закарпатского областного центра занятости Юрий Фущич.

Официально зарегистрированных вакансий сейчас в закарпатских центрах занятости всего 801. То есть, в общей сложности выходит более семи человек на одно рабочее место. Конкуренция большая.

В несколько раз больше активных вакансий можно найти на ресурсах по поиску работы. Например, предприятие по производству поликарбоната релоцировалось в Ужгород из Днепра.

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До полномасштабной войны было 75 работников. В Ужгород переехало 19 из них. Почти 40 специалистов, чтобы заработать на новом месте, фирме не хватало. Их искали уже на месте.

Лишь каждый четвертый взялся на работу благодаря центру занятости. Другие обратились сами, потому что увидели информацию о вакантных должностях на специальных сайтах по поиску работы.

– К нам ежедневно приходило по 17-18 человек на собеседования. Но часть из них – просто отметиться. В ком-то мы действительно видели потенциал. Десять человек – это те, что пришли именно из центра занятости, и мы их трудоустроили, – рассказывает директор предприятия Андрей Ковальчук.

На Закарпатье, как и до полномасштабной войны, больше всего не хватает представителей рабочих профессий.

– Первой в тройке наиболее популярных по количеству вакансий – швеи, 38 вакантных мест. На втором месте, 24 вакансии, деревообработчик. Затем идут вязальщики жгутов. Есть достаточное количество вакансий водителей, здесь разная форма – грузовиков, погрузчиков, кранов и т.д. Много нужно кассиров, немало свободных специальностей рабочих, в сфере услуг. Это повара, официанты, – добавляет Юрий Фущич.

На Закарпатье искателям работы предлагают среднюю заработную плату – 16 300 грн. Каждая десятая вакансия – с минимальной, в два с половиной раза меньшей платой – от 6,5 до 6,7 тыс. грн.

Наименьшую зарплату предлагают продавцам, уборщицам и помощникам воспитателя. 11-12 тыс. грн могут заработать охранники, менеджеры по сбыту и кулинары. 15 тыс. грн – упаковщики, механики и массажисты.

На зарплату в 20 тыс. грн ищут каменщика и бетонщика, а также прессовщика изделий из пластмассы, машиниста крана и электросварщика.

Наибольшую заработную плату в 30 тыс. грн в Закарпатье предлагают инженеру-строителю.

– Есть вакантные должности инженеров, менеджеров. Ищут предприятия квалифицированных специалистов по ремонту станков. Появились вакансии учителей, их до полномасштабной войны у нас не было. Есть вакансии врачей и медицинских сестер. И даже сотрудников полиции, – добавляет Фущич.

Искатели без опыта могут найти работу с неплохой зарплатой. Более полутысячи безработных, обратившихся в центр занятости, прошли обучение и стажировку и уже работают.

— Перепрофилироваться или научиться чему-то новому – это не долгое время. Если человек специалист, то за 30-45 дней это можно сделать. Главное, иметь желание, – говорит Юрий Фущич.

До полномасштабной войны закарпатцы жаловались на малое количество вакансий. Теперь – рабочих мест здесь достаточно. Чтобы поиск работы был более легким, в области усиливают коммуникацию бизнеса с общинами. Ужгородский национальный университет переформатирует специальности, подстраивает их под нужды.