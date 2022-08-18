Ученые смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС
Ученые Украинского гидрометеорологического института смоделировали распространение радиации в случае аварии на Запорожской АЭС.
На основе погодных условий, которые наблюдались в последние четыре дня (15-18 августа), они предполагают, что радиация могла бы распространиться с потоками воздуха не только по территории Украины.
– Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева. Частично радиоактивные примеси могут быть также вынесены на территории соседних государств (восточная часть Беларуси, Польша, страны Балтии), – отмечают они.
Однако наибольшая концентрация опасных веществ наблюдалась бы в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км.
По их данным, радиация может распространиться и на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
А на видео видно, что радиоактивное облако достигает южных регионов РФ на Азовском побережье.
– Из-за невозможности определения точных характеристик источника выбросов при гипотетической аварии на ЗАЭС, результаты численного моделирования следует интерпретировать только качественно и относительно, – отмечают в институте.