Август, 18 в 15:16

Ученые Украинского гидрометеорологического института смоделировали распространение радиации в случае аварии на Запорожской АЭС.

На основе погодных условий, которые наблюдались в последние четыре дня (15-18 августа), они предполагают, что радиация могла бы распространиться с потоками воздуха не только по территории Украины.

– Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева. Частично радиоактивные примеси могут быть также вынесены на территории соседних государств (восточная часть Беларуси, Польша, страны Балтии), – отмечают они.

Однако наибольшая концентрация опасных веществ наблюдалась бы в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км.

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По их данным, радиация может распространиться и на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

А на видео видно, что радиоактивное облако достигает южных регионов РФ на Азовском побережье.