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Факти / Україна / Суспільство

Науковці змоделювали поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Науковці Українського гідрометеорологічного інституту змоделювали поширення радіації у разі аварії на Запорізькій АЕС.

На основі погодних умов, які спостерігалися в останні чотири дні (15-18 серпня), вони припускають, що радіація могла б поширитися з потоками повітря не лише територією України.

– Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути Києва. Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав (східна частина Білорусі, Польща, країни Балтії), – наголошують вони.

Проте найбільша концентрація небезпечних речовин спостерігалася б у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км.

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Також, за їхніми даними, радіація може поширитися й на окуповані території Донецької та Луганської областей.

А на відео видно, що радіоактивна хмара сягає південних регіонів РФ на Азовському узбережжі.

– Через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно і відносно, – наголошують в інституті.

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