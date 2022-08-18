Серпень, 18 в 15:16

Науковці Українського гідрометеорологічного інституту змоделювали поширення радіації у разі аварії на Запорізькій АЕС.

На основі погодних умов, які спостерігалися в останні чотири дні (15-18 серпня), вони припускають, що радіація могла б поширитися з потоками повітря не лише територією України.

– Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути Києва. Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав (східна частина Білорусі, Польща, країни Балтії), – наголошують вони.

Проте найбільша концентрація небезпечних речовин спостерігалася б у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км.

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Також, за їхніми даними, радіація може поширитися й на окуповані території Донецької та Луганської областей.

А на відео видно, що радіоактивна хмара сягає південних регіонів РФ на Азовському узбережжі.