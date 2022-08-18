Серпень, 18 в 14:05

Уже майже пів року триває повномасштабна війна у центрі Європи, яку Росія розпочала проти України. Увесь світ допомагає українцям.

Дивлячись відео та фото з соцмереж, на телебаченні, розуміючи, як страждають люди, працівники лондонської технологічної компанії DADEX. почали збирати фінансові пожертви для українців. А тепер до них доєдналася і сама компанія.

– Увесь світ місяцями спостерігав за стражданнями українського народу. Україна дає потужну відсіч, але весь цивілізований світ стурбований сьогоденням і майбутнім України, – зазначив бренд-менеджер DADEX. Крешімір Мостарчич.

Вже у вересні нам передадуть 20 тис. мобільних телефонів на сонячних батареях.

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Ці пристрої уже виготовляють на власному заводі компанії в Італії. Такі телефони вкрай необхідні – особливо там, де є гостра нестача електрики.

– Близько 20 тис. телефонів на сонячних батареях вартістю близько €5 млн буде передано в Україну! Телефони на сонячних батареях можна використовувати для зв’язку в місцях, де немає електрики, бо вони живляться від сонця. Потрібно небагато часу, щоб вони увімкнулися, а для зв’язку використовують супутники, – розказав Мостарчич про сонячні стільникові телефони DADEX.

Позашляховики та 20 тис. телефонів на сонячних батареях: DADEX. розпочинає проєкт допомоги Україні / 3 фотографии

Керівник DADEX. у Східній Європі Денис Тот наголосив, що представники компанії протягом останніх кількох днів відвідали Україну.

Після розмов з мешканцями постраждалих районів компанія DADEX. також подарує українцям 10 тис. термоковдр, які точно не будуть зайвими в холодну пору року.

Амбасадором цього соціально-відповідального проєкту компанії в Україні стала співачка Марія Бурмака.

І це лише початок. 24 серпня на День незалежності України в Загребі буде презентований глобальний проєкт зі збору грошей Фенікс.

Назва символічна, адже він має допомогти понівеченим українським містам відродитися з попелу. Деталі тримають у секреті, але відомо, що до проєкту залучать всесвітньовідомих людей.

Планують зібрати щонайменше мільярд євро. Унікальність проєкту – в тому, що він триватиме стільки, скільки потрібно, і його потенціал зі збору грошей для відновлення України фактично безмежний.