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Факты / Украина

Укрпочта запустила онлайн-продажу марки “Добрый вечер, мы из Украины”

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Укрпочта запустила онлайн-продажу марки “Добрый вечер, мы из Украины”

Новая почтовая марка “Добрый вечер, мы из Украины” уже доступна для покупки онлайн.

На покупку будут действовать ограничения: 2 листа на каждый номинал и 5 конвертов. Однако на мерч ограничений нет — патриотические футболки и сувенирные товары можно покупать себе или на подарок друзьям:

Укрпочта выпустила 5 млн почтовых марок с трактором двух номиналов.

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Возможность купить патриотические товары есть и у тех, кто находится за границей. Продажа открыта на международных площадках: Amazon и Ebay.

– Этот выпуск для нас особенный, как и остальное военное время. Однако на этом мы не остановимся, потому что украинская почтовая марка стала настоящим рупором украинской борьбы, — говорится в сообщении Укрпочты.

Укрпочта запустила онлайн-продажу марки “Добрый вечер, мы из Украины” / 4 фотографии

Источник: Укрпочта

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