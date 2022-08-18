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Факти / Україна / Суспільство

Вільні, незламні, непереможні: Укрпошта випустить колекційну марку до Дня Незалежності

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Марка до Дня Незалежності

До Дня Незалежності Укрпошта випустить блок-марку “Вільні, незламні, непереможні”, а також конверт, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, цього року 31-ша річниця незалежності України стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода.

– Терміни для підготовки були дуже стислі, тому тираж буде всього 1 мільйон примірників. Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде поповнювати новими марками від Укрпошти, – пояснив він.

Деталі випуску Смілянський пообіцяв оголосити напередодні 24 серпня.

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Фото: Ігор Смілянський

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