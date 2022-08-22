Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В Луганской области оккупанты планируют провести “общую мобилизацию” и ищут россиян-дезертиров

Юля Захарченко, редактор ленты
В Луганской области оккупанты планируют провести “общую мобилизацию” и ищут россиян-дезертиров
Фото: Depositphotos

В Луганской области российские военные пытаются провести “общую мобилизацию” и ищут рашистов-дезертиров. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Во временно оккупированном Сватовом состоялась радиотрансляция с выступлением “главы ЛНР” Леонида Пасечника, во время которой он объявил о начале “мобилизации”. Согласно плану, она состоится в два этапа:

  • мобилизация жителей, получивших паспорта “ЛНР” и России, а также имеющих военно-учетные специальности;
  • мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно анонсу россиян, мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября, однако о сроках окончания оккупанты не сообщили. К тому же в оккупированный Довжанск (который ранее назывался Свердловск) прибыл личный состав Росгвардии, чтобы проверять документы горожан и транспортные средства.

Сейчас смотрят

Именно так захватчики хотят найти и задержать дезертиров среди военных непризнанной “ЛНР” и Вооруженных сил Российской Федерации.

Читайте
Путин помешан на символах: в ГУР предупредили об угрозе мощных ударов на День Независимости

Источник: Минобороны
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка