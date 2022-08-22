В Луганской области оккупанты планируют провести “общую мобилизацию” и ищут россиян-дезертиров

Август, 22 в 19:53

В Луганской области российские военные пытаются провести “общую мобилизацию” и ищут рашистов-дезертиров. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Во временно оккупированном Сватовом состоялась радиотрансляция с выступлением “главы ЛНР” Леонида Пасечника, во время которой он объявил о начале “мобилизации”. Согласно плану, она состоится в два этапа:

мобилизация жителей, получивших паспорта “ЛНР” и России, а также имеющих военно-учетные специальности;

мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно анонсу россиян, мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября, однако о сроках окончания оккупанты не сообщили. К тому же в оккупированный Довжанск (который ранее назывался Свердловск) прибыл личный состав Росгвардии, чтобы проверять документы горожан и транспортные средства.

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Именно так захватчики хотят найти и задержать дезертиров среди военных непризнанной “ЛНР” и Вооруженных сил Российской Федерации.