Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Луганщині окупанти планують провести “загальну мобілізацію” і шукають росіян-дезертирів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Луганщині окупанти планують провести “загальну мобілізацію” і шукають росіян-дезертирів
Фото: Depositphotos

У Луганській області російські військові намагаються провести “загальну мобілізацію” та шукають рашистів-дезертирів. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У тимчасово окупованому Сватовому відбулася радіотрансляція з виступом “глави ЛНР” Леоніда Пасічника, під час якої він оголосив про початок “мобілізації”. Згідно з планом, вона відбудеться у два етапи:

  • мобілізація жителів, які отримали паспорти “ЛНР” та Росії, а також мають військово-облікові спеціальності;
  • чоловіки віком від 18 до 65 років.

Згідно з анонсом росіян, мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня, проте про терміни закінчення окупанти не повідомили. До того ж до окупованого Довжанська (який раніше мав назву Свердловськ) прибув особовий склад Росгвардії, щоб перевіряти документи містян та транспортні засоби.

Зараз дивляться

Саме так загарбники хочуть знайти та затримати дезертирів з-поміж військових невизнаної “ЛНР” та Збройних сил Російської Федерації.

Читайте
Путін схиблений на символах: у ГУР попередили про загрозу потужних ударів на День Незалежності

Джерело: Міноборони
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка