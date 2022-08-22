На Луганщині окупанти планують провести “загальну мобілізацію” і шукають росіян-дезертирів

Серпень, 22 в 19:53

У Луганській області російські військові намагаються провести “загальну мобілізацію” та шукають рашистів-дезертирів. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У тимчасово окупованому Сватовому відбулася радіотрансляція з виступом “глави ЛНР” Леоніда Пасічника, під час якої він оголосив про початок “мобілізації”. Згідно з планом, вона відбудеться у два етапи:

мобілізація жителів, які отримали паспорти “ЛНР” та Росії, а також мають військово-облікові спеціальності;

чоловіки віком від 18 до 65 років.

Згідно з анонсом росіян, мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня, проте про терміни закінчення окупанти не повідомили. До того ж до окупованого Довжанська (який раніше мав назву Свердловськ) прибув особовий склад Росгвардії, щоб перевіряти документи містян та транспортні засоби.

Зараз дивляться

Саме так загарбники хочуть знайти та затримати дезертирів з-поміж військових невизнаної “ЛНР” та Збройних сил Російської Федерації.