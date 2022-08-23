Август, 23 в 9:55

День Независимости Украины будет отмечаться в Киеве, как и в других городах, на государственном уровне. Однако массовые мероприятия в столице из-за угрозы ракетно-бомбовых ударов запрещены.

Согласно распоряжению главы Киевской городской военной администрации Николая Жирнова, в период 22-25 августа запрещены мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

В то же время 24 августа на столичном Крещатике состоится выставка уничтоженной российской военной техники, которая работает уже сейчас.

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А на День Независимости монумент Родина-мать в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага, в Софии Киевской представители всех конфессий будут молиться за Украину.

Это предусмотрено планом мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины.

Те, кто планирует в эти дни посетить центр Киева, должны знать, что столичное метро в период с 21 по 24 августа сократит график работы на час и будет работать с 06:00 до 21:00 (сейчас до 22:00).

Во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам прекращается, однако как укрытие подземные станции метрополитена работают круглосуточно.