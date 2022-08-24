Серпень, 24 в 11:03

Президент Володимир Зеленський опублікував зворушливе семихвилинне відео з маленькою дівчинкою у привітанні до Дня Незалежності.

Крізь біль і втрати ця дівчинка, яка символізує Україну, упевнено йде до перемоги. Вона у серці кожного українця, який сьогодні бореться за свою свободу та незалежність.

Зараз дивляться

У самому привітанні до Дня Незалежності Зеленський наголосив, що Україна обов’язково поверне Крим та Донбас, яким би не був цей шлях.

За його словами, для кожного українця кінець війни означає не просто мир, а перемогу над державою-терористом.