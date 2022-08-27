В Крыму возле Евпатории отработало вражеское ПВО
Требует проверки
Фото: Getty Images
В оккупированном Крыму над поселком Новоозерное работало вражеское ПВО.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
На опубликованном видео слышна очередь выстрелов и видно, как снаряды улетают в ночное небо.
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Мужчина за кадром, наблюдающий за работой ПВО, говорит, что это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С.
Ранее сообщалось, что в поселке Новоозерное россияне развернули новый мобилизационный центр. Кроме того, там создали запас вооружения, есть склад.
21 августа в Евпатории прогремела серия мощных взрывов. Предварительно сработала противовоздушная оборона российской армии.
20 августа в Евпатории, близ Бахчисарая, в Севастополе и Заозерном были слышны взрывы.