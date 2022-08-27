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Факти / Україна / Суспільство

У Криму біля Євпаторії відпрацювала ворожа ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У Криму біля Євпаторії відпрацювала ворожа ППО
Фото: Getty Images

В окупованому Криму над селищем Новоозерне працювала ворожа ППО.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

На опублікованому відео чутно чергу пострілів та видно, як снаряди летять у нічне небо.

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Чоловік за кадром, який спостерігає за роботою ППО, говорить, що то самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С.

Раніше повідомлялося, що у селищі Новоозерне росіяни розгорнули новий мобілізаційний центр. Крім того, там створили запас озброєння, є склад.

21 серпня в Євпаторії пролунала серія потужних вибухів. Попередньо спрацювала протиповітряна оборона російської армії.

20 серпня в Євпаторії, поблизу Бахчисарая, в Севастополі та Заозерному було чути вибухи.

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