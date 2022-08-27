У Криму біля Євпаторії відпрацювала ворожа ППО
Потребує перевірки
Фото: Getty Images
В окупованому Криму над селищем Новоозерне працювала ворожа ППО.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
На опублікованому відео чутно чергу пострілів та видно, як снаряди летять у нічне небо.
Зараз дивляться
Чоловік за кадром, який спостерігає за роботою ППО, говорить, що то самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С.
Раніше повідомлялося, що у селищі Новоозерне росіяни розгорнули новий мобілізаційний центр. Крім того, там створили запас озброєння, є склад.
21 серпня в Євпаторії пролунала серія потужних вибухів. Попередньо спрацювала протиповітряна оборона російської армії.
20 серпня в Євпаторії, поблизу Бахчисарая, в Севастополі та Заозерному було чути вибухи.