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Факти / Україна / Суспільство

В Україні з’явився реєстр пошкодженого та знищеного окупантами майна

Валентина Летяк, редакторка стрічки
В Україні з’явився реєстр пошкодженого та знищеного окупантами майна
Фото: Depositphotos

Мінцифри, Мінінфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій презентували реєстр пошкодженого та знищеного російськими окупантами майна, за допомогою якого можна отримати відшкодування.

Через портал і мобільний додаток Дія українці подали вже понад 256 тис. заяв про пошкоджене майно, проте це без урахування зруйнованої інфраструктури та промислових об’єктів.

Тому тепер вся інформація про майно, що постраждало від російської агресії, буде інтегрована в спеціальному реєстрі.

Зараз дивляться

Українці, які претендують на компенсацію за зруйноване житло, мають подати заявку в Дії, отримати повідомлення, що акт обстеження майна складено комісією, створеною органом самоврядування чи ВЦА, очікувати внесення інформації про обстеження в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, а потім саму компенсацію.

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