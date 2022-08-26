Серпень, 26 в 15:16

Кожна сім’я має право на отримання допомоги при народженні дитини. Сума виплат незмінна та не залежить від того, чи це перша чи, наприклад, третя дитина.

Як отримати допомогу при народженні малюка – читайте в нашому матеріалі.

Що передбачає допомога

Розмір допомоги становить 41 280 грн. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 грн, решта суми виплачується протягом трьох років рівними частинами – по 860 грн щомісяця.

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Право на допомогу при народженні має один із батьків дитини, опікун (усиновлювач), які постійно проживають разом з дитиною та перебуватимуть у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також кожна сім’я, у якій народилася дитина, отримує від держави пакунок малюка. У наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам. Його собівартість — близько 5 тис. грн.

Батьки можуть відмовитись від пакунку та отримати за нього кошти.

До пакунку входять одяг для малюка, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни.

Пакунок малюка видається на кожну народжену дитину, незалежно від матеріального стану родини.

Отримати пакунок може матір дитини або батько, родичі, патронатні вихователі, які безпосередньо доглядатимуть за малюком.

Як отримати допомогу

Щоб отримати Пакунок малюка, зверніться до уповноваженого працівника пологового будинку.

Якщо ви його не отримали у пологовому будинку, подайте заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Це потрібно зробити не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дати народження малюка.

Щоб отримати грошову допомогу при народженні, вам необхідно заповнити заявку на отримання комплексної послуги єМалятко та звернутися до органу соціального захисту населення чи ЦНАП за місцем проживання.

Які документи потрібні:

паспорт одного з батьків чи документ, який посвідчує особу;

код ІПН;

довідка про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

опікунам — рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Отримати грошову допомогу можна і онлайн: