Серпень, 31 в 8:40

За тиждень в Україні розпочнеться 1 вересня – новий навчальний рік. Попри війну, діти мають вчитися.

Факти ICTV розповідають, чи будуть урочистості з нагоди свята першого дзвоника.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, кожен керівник школи вирішує самостійно, чи проводити перший дзвоник, для яких класів та у якому форматі. Про рішення мають проінформувати батьків.

Зараз дивляться

Через постійні загрози обстрілів повністю на дистанційну форму навчання перейдуть школи Харкова, Дніпра та Миколаєва, а також громади цих областей.

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що усі заклади загальної середньої освіти Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей працюватимуть дистанційно. Так само і школи в Запорізькій та Одеській областях.

Діти, які зараз перебувають за межами України, так само можуть навчатися онлайн. Також передбачені екстернат та сімейна форма.

За словами Сергія Горбачова, наразі не можна сказати, скільки шкіл будуть працювати в очному форматі, скільки онлайн, а хто у змішаному форматі.

– Зараз школи визначаються, на початку вересня стане зрозуміло, – заявив освітній омбудсмен.

За даними Державної служби якості освіти України, в цілому учасники освітнього процесу готові розпочати офлайн-навчання, якщо дозволятиме безпекова ситуація в країні. Втім, що ближче до сходу й півдня України, то більше вчителів та батьків схильні до онлайн-навчання. У Закарпатській області 56% респондентів готові відвідувати школу – це найвищий показник серед областей.

У розрізі регіонів:

У Західному регіоні за офлайн форму навчання виступають від 25% до 56% батьків учнів, у середньому 37%;

У Центральному – від 18% до 20%, у середньому – 19%;

У Південному регіоні – у середньому 16% батьків учнів готові вчитися офлайн;

У Північному регіоні – в середньому 23%;

У Східному – 13%.

На початку серпня єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон повідомила, що українські діти, чиї родини отримали тимчасовий захист у ЄС, з початком навчального року мають йти до школи у тій країні, де оселилися.