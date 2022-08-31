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Факти / Україна / Суспільство

Чи будуть школи України проводити свято першого дзвоника: роз’яснення

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Школа_учень_дитина_хлопець_1 вересня_День знань
Фото: Depositphotos

За тиждень в Україні розпочнеться 1 вересня – новий навчальний рік. Попри війну, діти мають вчитися.

Факти ICTV розповідають, чи будуть урочистості з нагоди свята першого дзвоника.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, кожен керівник школи вирішує самостійно, чи проводити перший дзвоник, для яких класів та у якому форматі. Про рішення мають проінформувати батьків.

Зараз дивляться

Через постійні загрози обстрілів повністю на дистанційну форму навчання перейдуть школи Харкова, Дніпра та Миколаєва, а також громади цих областей.

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що усі заклади загальної середньої освіти Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей працюватимуть дистанційно. Так само і школи в Запорізькій та Одеській областях.

Діти, які зараз перебувають за межами України, так само можуть навчатися онлайн. Також передбачені екстернат та сімейна форма.

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За словами Сергія Горбачова, наразі не можна сказати, скільки шкіл будуть працювати в очному форматі, скільки онлайн, а хто у змішаному форматі.

– Зараз школи визначаються, на початку вересня стане зрозуміло, – заявив освітній омбудсмен.

За даними Державної служби якості освіти України, в цілому учасники освітнього процесу готові розпочати офлайн-навчання, якщо дозволятиме безпекова ситуація в країні. Втім, що ближче до сходу й півдня України, то більше вчителів та батьків схильні до онлайн-навчання. У Закарпатській області 56% респондентів готові відвідувати школу – це найвищий показник серед областей.

У розрізі регіонів:

  • У Західному регіоні за офлайн форму навчання виступають від 25% до 56% батьків учнів, у середньому 37%;
  • У Центральному – від 18% до 20%, у середньому – 19%;
  • У Південному регіоні – у середньому 16% батьків учнів готові вчитися офлайн;
  • У Північному регіоні – в середньому 23%;
  • У Східному – 13%.

Державна служба якості освіти України

На початку серпня єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон повідомила, що українські діти, чиї родини отримали тимчасовий захист у ЄС, з початком навчального року мають йти до школи у тій країні, де оселилися.

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