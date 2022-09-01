Сентябрь, 01 в 14:27

Глава Министерства иностранных дел Дании Йеппе Кофод прибыл 1 сентября с визитом в Киев.

— Счастлив вернуться в прекрасный Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Данией народа Украины, — написал Кофод в Twitter.

Датский министр отметил, что Копенгаген предоставил более €400 млн военной поддержки.

– И будет больше. Мы в этом надолго. Слава Украине!

Happy to be back in beautiful #Kyiv to underline Denmark’s unwavering support to the Ukrainian people We have provided more than € 400 million in military support so far — and more will come. We are in this for the long haul. Slava Ukraini! #dkpol pic.twitter.com/iw441aCMWm Сейчас смотрят — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) September 1, 2022

Кофод также поделился снимками с Майдана Независимости в Киеве.

В мае глава МИД Дании уже посещал Украину. Тогда Кофод посетил разрушенный россиянами Ирпень.

По данным СМИ, Дания была одной из стран, выступивших за запрет выдачи туристических виз для россиян. Также за запрет выступили Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Нидерланды.

31 августа главы МИД стран-членов Европейского Союза приняли решение приостановить действие соглашения с Россией, облегчающее выдачу шенгенских виз. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель отметил, что сейчас наблюдается значительное увеличение пересечений границы с России в соседние страны, что становится риском для безопасности.

Фото: Jeppe Kofod