Вересень, 01 в 14:27

Очільник Міністерства закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув 1 вересня з візитом до Києва.

— Щасливий повернутися до прекрасного Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Данією народу України, – написав Кофод у Twitter.

Данський міністр зазначив, що Копенгаген надав понад €400 млн військової підтримки.

— І буде більше. Ми в цьому надовго. Слава Україні!

Happy to be back in beautiful #Kyiv to underline Denmark’s unwavering support to the Ukrainian people We have provided more than € 400 million in military support so far – and more will come. We are in this for the long haul. Slava Ukraini! #dkpol pic.twitter.com/iw441aCMWm Зараз дивляться — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) September 1, 2022

Кофод також поділився знімками з Майдану Незалежності у Києві.

У травні очільник МЗС Данії вже відвідував Україну. Тоді Кофод відвідав зруйнований росіянами Ірпінь.

За даними ЗМІ, Данія була однією з країн, хто виступила за заборону видачі туристичних віз для росіян. Також за заборону виступили Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Нідерланди.

31 серпня глави МЗС країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення призупинити дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що зараз спостерігається значне збільшення перетинів кордону з Росії в сусідні країни, що стає ризиком для безпеки.

Фото: Jeppe Kofod