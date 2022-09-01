Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Щасливий повернутися до прекрасного Києва: глава МЗС Данії прибув в Україну

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Єппе Кофод

Очільник Міністерства закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув 1 вересня з візитом до Києва.

— Щасливий повернутися до прекрасного Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Данією народу України, – написав Кофод у Twitter.

Данський міністр зазначив, що Копенгаген надав понад €400 млн військової підтримки.

— І буде більше. Ми в цьому надовго. Слава Україні!

Кофод також поділився знімками з Майдану Незалежності у Києві.

У травні очільник МЗС Данії вже відвідував Україну. Тоді Кофод відвідав зруйнований росіянами Ірпінь.

За даними ЗМІ, Данія була однією з країн, хто виступила за заборону видачі туристичних віз для росіян. Також за заборону виступили Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Нідерланди.

31 серпня глави МЗС країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення призупинити дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що зараз спостерігається значне збільшення перетинів кордону з Росії в сусідні країни, що стає ризиком для безпеки.

Фото: Jeppe Kofod

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка