Сентябрь, 01 в 8:11

Учебный год 2022-2023 годов у школьников и студентов начинается по-разному: в разных областях Украины или за границей. Однако важно, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине, обучение продолжается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в утреннем видеообращении. По словам главы государства, 1 сентября 2022 года очень отличается от 30 предыдущих, но все же объединяет десятки предыдущих.

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– Предыдущих лет и веков. Сражений, которые были, и продолжающихся битв. Ускользавших из рук нашего народа побед, которые украинцы одерживали, и той победы, которая обязательно будет.

Зеленский отметил, что сегодня в Украине День знаний – 190 день знаний украинской истории, культуры, продолжающейся жизни, несмотря на любые угрозы.

– Несмотря на враждебные стремления, которые всегда проигрывали нашему желанию жить. Желанию любить и дружить, развиваться, беречь полученное от родителей и узнавать новое. То есть учиться и крепнуть. Вот о чем этот учебный год – такой особенный.

Президент рассказал, что учебный год этого года начинается для всех по-разному, однако важно, что знание об Украине не прерывается.