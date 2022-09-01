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Факты / Украина / Общество

Важно, что знание об Украине не прерывается: поздравление Зеленского с 1 сентября

Юля Захарченко, редактор ленты
Важно, что знание об Украине не прерывается: поздравление Зеленского с 1 сентября
Фото: Офис президента

Учебный год 2022-2023 годов у школьников и студентов начинается по-разному: в разных областях Украины или за границей. Однако важно, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине, обучение продолжается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в утреннем видеообращении. По словам главы государства, 1 сентября 2022 года очень отличается от 30 предыдущих, но все же объединяет десятки предыдущих.

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– Предыдущих лет и веков. Сражений, которые были, и продолжающихся битв. Ускользавших из рук нашего народа побед, которые украинцы одерживали, и той победы, которая обязательно будет.

Зеленский отметил, что сегодня в Украине День знаний – 190 день знаний украинской истории, культуры, продолжающейся жизни, несмотря на любые угрозы.

– Несмотря на враждебные стремления, которые всегда проигрывали нашему желанию жить. Желанию любить и дружить, развиваться, беречь полученное от родителей и узнавать новое. То есть учиться и крепнуть. Вот о чем этот учебный год – такой особенный.

Президент рассказал, что учебный год этого года начинается для всех по-разному, однако важно, что знание об Украине не прерывается.

— Кто-то далеко от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто дистанционно – в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое. Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается и что знание об Украине не прерывается, потому что это знание дает нам прочность. Это знание стало нашим оружием, – убежден президент Украины.

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