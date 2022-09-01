Вересень, 01 в 8:11

Навчальний рік 2022-2023 років у школярів і студентів починається по-різному: в інших областях України чи за кордоном. Однак важливо, що, попри повномасштабну війну в Україні, навчання триває.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ранковому відеозверненні. За словами глави держави, 1 вересня 2022 року дуже відрізняється від 30 попередніх, але все ж об’єднує десятки попередніх.

Зараз дивляться

– Попередніх років і століть. Битв, які були, і битв, які тривають. Перемог, які вислизали з рук нашого народу, і перемог, які українці здобували, і тієї перемоги, яка обов’язково буде.

Зеленський зазначив, що сьогодні в Україні День знань – 190-й день знань української історії, культури, життя, яке триває, попри будь-які загрози.

– Попри ворожі прагнення, які завжди програвали нашому бажанню жити. Бажанню кохати та дружити, розвиватися, берегти отримане від батьків і пізнавати нове. Тобто навчатись та міцніти. Ось про що цей навчальний рік – такий особливий.

Президент розповів, що цьогорічний навчальний рік починається для всіх по-різному, однак важливо, що знання про Україну не переривається.