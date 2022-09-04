Сентябрь, 04 в 17:41

С 1 октября военнообязанные украинки не смогут уехать из страны во время военного положения, поскольку на них распространяются такие же ограничения, как и на мужчин. Об этом заявил юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко.

Женщины, имеющие соответствующие профессии, должны встать на военный учет. По последним данным, в списке остается 14 специальностей. Однако до конца года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены, объяснил он.

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– Мы приближаемся к стандартам НАТО. Мы идем к ним не только в оружии, но и военном учете. Он одинаковый как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования, – рассказал юрист.

По его словам, необходимые документы не отличаются от тех, которые требуются для военного учета мужчин. Это паспорт, идентификационный код, свидетельства о браке и рождении детей, диплом и справка с места работы с указанием специальности. Пока украинок не будут штрафовать за невыполнение приказа до конца года, утверждает юрист.

Смелка отметил, что Министерство обороны исследует, необходимо ли делать отдельный учет для девушек и женщин, как организовать медицинскую комиссию, поэтому стоит ожидать законодательных изменений.