Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Військовозобов’язані українки не зможуть виїхати за кордон під час воєнного стану

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Військовозобов’язані українки не зможуть виїхати за кордон під час воєнного стану
Фото: Міноборони

З 1 жовтня військовозобов’язані українки не зможуть виїхати з країни під час воєнного стану, оскільки на них розповсюджуються такі ж обмеження, як і на чоловіків. Про це заявив юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка.

Жінки, які мають відповідні професії, повинні стати на військовий облік. За останніми даними, у списку залишається 14 спеціальностей. Проте до кінця року за невиконання наказу штрафи не передбачені, пояснив він.

Зараз дивляться

– Ми наближаємося до стандартів НАТО. Ми йдемо до них не тільки у зброї, але і в військовому обліку. Він однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи та звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування, – розповів юрист.

За його словами, необхідні документи не відрізняються від тих, які потрібні для військового обліку чоловіків. Це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. Поки українок не штрафуватимуть за невиконання наказу до кінця року, стверджує юрист.

Смілка зазначив, що Міністерство оборони досліджує, чи необхідно робити окремий облік для дівчат і жінок, як організувати медичну комісію, тому варто очікувати на законодавчі зміни.

Читайте
Жінки яких професій зобов’язані стати на військовий облік з 1 жовтня - список

Джерело: Суспільне
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка