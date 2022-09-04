Вересень, 04 в 17:41

З 1 жовтня військовозобов’язані українки не зможуть виїхати з країни під час воєнного стану, оскільки на них розповсюджуються такі ж обмеження, як і на чоловіків. Про це заявив юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка.

Жінки, які мають відповідні професії, повинні стати на військовий облік. За останніми даними, у списку залишається 14 спеціальностей. Проте до кінця року за невиконання наказу штрафи не передбачені, пояснив він.

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– Ми наближаємося до стандартів НАТО. Ми йдемо до них не тільки у зброї, але і в військовому обліку. Він однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи та звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування, – розповів юрист.

За його словами, необхідні документи не відрізняються від тих, які потрібні для військового обліку чоловіків. Це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. Поки українок не штрафуватимуть за невиконання наказу до кінця року, стверджує юрист.

Смілка зазначив, що Міністерство оборони досліджує, чи необхідно робити окремий облік для дівчат і жінок, як організувати медичну комісію, тому варто очікувати на законодавчі зміни.