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Факты / Украина / Общество

В МВД объяснили, какие документы нужны мужчинам-студентам для выезда за границу

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В МВД объяснили, какие документы нужны мужчинам-студентам для выезда за границу
Фото: Depositphotos

Мужчины-студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме в иностранном вузе, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, имеют право на выезд за границу.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Чтобы выехать за границу на обучение, нужно иметь:

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1. Студенческий билет или студенческую визу;
2. Переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;
3. Военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины.

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Напомним, что народный депутат Украины от фракции Слуга народа Юлия Гришина заявила, что несмотря на отсрочку от призыва в ряды ВСУ, украинские студенты не смогут выехать за границу.

По ее словам, единственное исключение – те, кто учится в иностранных вузах. Кроме того, в ближайшее время призыв в Украине пройдет студентов, которые учатся на дневной или дуальной формах образования.

Источник: МВД
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