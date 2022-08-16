Август, 16 в 17:28

Студенты призывного возраста, которые учатся за пределами Украины, во время военного положения могут выезжать за границу на обучение. Однако при условии, что они учатся на дневной форме.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Так, для пересечения границы студенту следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки или учета и получить следующие документы:

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запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва;

разрешение на пересечение границы от руководителя центра комплектования и социальной поддержки.

При прохождении границы при себе необходимо иметь:

документ, предоставляющий право на пересечение госграницы;

документ, подтверждающий обучение в учреждении профессионального высшего и высшего образования в другой стране;

разрешение на пересечение границы от руководителя центра комплектования и социальной поддержки;

военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва.

Ранее сообщалось, что мужчины-артисты, подлежащие военному призыву, имеют право выезжать за границу при определенных условиях.