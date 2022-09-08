Оцінили у $100 млрд: фонд Маршалла представив план відбудови України

Вересень, 08 в 12:52

У Берліні 25 жовтня 2022 року відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України.

Видання Rzeczpospolita отримало доступ до звіту німецького фонду Маршалла (GMF) у Вашингтоні, який представив першу спробу того, як може виглядати такий процес.

У головному висновку зазначається, що за відбудовою повинні взяти нагляд країни G7, а також призначити спільного координатора, яким принаймні на початку буде авторитетний політик зі США.

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Його ідея полягає у тому, щоб якомога довше зацікавити весь Захід роботою, яка очевидно триватиме роками й буде дорогою. Водночас зазначається, що за процесом використання коштів потрібен суворий нагляд, адже Україна давно страждає від корупції.

Автори звіту, який вже аналізують у західних юридичних фірмах, пропонують календар відбудови, який передбачає зростання ролі Єврокомісії. Після гуманітарної фази та фази реконструкції відбудова буде зосереджена на модернізації країни й у завершальному етапі, на підготовці України до членства в ЄС.

Автори, зокрема, радять Україні якнайшвидше приєднатися до Європейської прокуратури.

У Польщі сподіваються, що Варшава відіграватиме серйозну роль у відбудові України після війни.

— Польща з лютого перебуває в тісному контакті з українською владою. Ми сподіваємося, що наша країна відіграватиме серйозну роль у відбудові. Ми на це заслуговуємо, — каже речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Нещодавно українська влада підрахувала, що відбудова країни обійдеться в $750 млрд. Німецький фонд Маршалла вважає за краще дотримуватися більш реалістичної суми у $100 млрд, розподілених на кілька років. Це порівняно небагато, адже на возз’єднання Німеччини знадобилося майже у 20 разів більше.

На думку авторів доповіді, ці кошти повинні бути мобілізовані міжнародними фінансовими інститутами, але таким чином, щоб Росія і передусім Китай, який сьогодні є провідним світовим кредитором, не мали впливу на процес.

Жорсткий контроль G7 за реформами — єдиний спосіб переконати приватний бізнес до залучення його в Україну, особливо коли світова громадськість втратить інтерес до процесу відновлення країни. Наразі Україна кожного місяця отримує від західних урядів $5-6 млрд.

Однак накопичення боргу означає, що на першому етапі відбудови підтримка має базуватися на грантах, а не на чергових позиках.