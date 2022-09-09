У Балаклії на Харківщині поліція почала фіксувати злочини, вчинені окупантами
Поліція Харківської області звернулася до мешканців деокупованих населених пунктів, зокрема Балаклії, з проханням повідомляти про злочини, скоєні російськими військовими, про колаборантів та місця розташування військ РФ.
Мешканці Балаклійської територіальної громади, які володіють будь-якою інформацією щодо вчинення військових злочинів, можуть звернутися до поліції в селищі Донець Ізюмського району. Відділення – на вулиці Центральній, 29. Контактний телефон: (066) 377 71 41.
Окрім того, є ще відділ поліції №1 Ізюмського районного управління поліції (Балаклійський), який також розташований у Донці по вул. Весняна, 44.
– З 9 вересня поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи, – наголошують правоохоронці.
Нагадаємо, що ЗСУ на Харківщині просунулися майже на 50 км за три дні.