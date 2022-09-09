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У Балаклії на Харківщині поліція почала фіксувати злочини, вчинені окупантами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Балаклії на Харківщині поліція почала фіксувати злочини, вчинені окупантами
Фото: УНІАН

Поліція Харківської області звернулася до мешканців деокупованих населених пунктів, зокрема Балаклії, з проханням повідомляти про злочини, скоєні російськими військовими, про колаборантів та місця розташування військ РФ.

Мешканці Балаклійської територіальної громади, які володіють будь-якою інформацією щодо вчинення військових злочинів, можуть звернутися до поліції в селищі Донець Ізюмського району. Відділення – на вулиці Центральній, 29. Контактний телефон: (066) 377 71 41.

Окрім того, є ще відділ поліції №1 Ізюмського районного управління поліції (Балаклійський), який також розташований у Донці по вул. Весняна, 44.

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– З 9 вересня поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи, – наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, що ЗСУ на Харківщині просунулися майже на 50 км за три дні.

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Джерело: Нацполіція
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