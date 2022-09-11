Сентябрь, 10 в 21:02

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала граждан не распространять непроверенную информацию о деоккупированных территориях Украины.

Она отметила, что в сети появилось много постов о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности.

— Среди так сказать “освобожденных” в ваших постах встречаются населенные пункты, которые лишь частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни. Не потребляйте непроверенную информацию, – написала она.

По словам Маляр, говорить об освобождении городов можно только в том случае, когда населенный пункт зачищен и правоохранительными органами предприняты стабилизационные меры.

Сейчас смотрят

– Если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по освобождению, — добавила она.

Замминистра обороны отметила, что несколько дней назад ВСУ зашли в Балаклею, однако окончательный контроль над городом установили только сегодня, когда провели все необходимые меры и подняли флаг Украины.

Маляр призвала использовать только проверенную информацию от официальных военных ведомств, в частности, ссылки Офиса президента, министра и Министерства обороны, Главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба.