Вересень, 10 в 21:02

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала громадян не поширювати неперевірену інформацію про деокуповані території України.

Вона зазначила, що у мережі з’явилося багато постів про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності.

– Серед так би мовити “звільнених” у ваших постах зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні. Не споживайте неперевірену інформацію, – написала вона.

За словами Маляр, говорити про звільнення міст можна лише у тому випадку, коли населений пункт зачищено та правоохоронними органами вжито стабілізаційних заходів.

Зараз дивляться

– Якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення, – додала вона.

Заступниця міністра оборони зазначила, що кілька днів тому ЗСУ зайшли у Балаклею, проте остаточний контроль над містом встановили лише сьогодні, коли провели всі необхідні заходи та підняли прапор України.

Маляр закликала використовувати лише перевірену інформацію від офіційних військових відомств, зокрема посилання Офісу президента, міністра та Міністерства оборони, Головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу.