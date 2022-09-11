Украина бьется в этой войне за независимость и будущее целой цивилизации — Пинчук

Сентябрь, 11 в 10:47

Украина борется не только за свою независимость и существование, но и за будущее цивилизации.

Об этом заявил основатель Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Виктор Пинчук во время 17-го ежегодного форума YES Украина: На защите нашей общей свободы.

— Украина с ее функционирующей рыночной экономикой — экзистенциальная угроза для постсоветского динозавра. Это война не за территорию – это война, в которой враг хочет забрать у нас все – наш суверенитет, нашу государственность, нашу жизнь, само существование. Но этого не случится! Украина сражается в этой войне за независимость и будущее целой цивилизации, — сказал Пинчук.

Он также поблагодарил западных партнеров нашей страны за поддержку и помощь в войне против России и призвал участников форума консолидировать свои усилия для будущего Украины и цивилизованного мира.

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— Спасибо всем гостям из-за границы за то, что прибыли в Украину. Приехать сюда, встретиться, говорить с украинскими героями – нашими солдатами, волонтерами, врачами – это очень смелый поступок. Мы должны взять на себя ответственность за наработку месседжей, которые мы донесем в Вашингтон, Лондон, Париж — основные столицы мира, чтобы Москва почувствовала этот результат. Мы должны генерировать новые идеи и должны попытаться заглянуть в будущее, – отметил основатель YES.

Пинчук также подчеркнул, что Украина обязательно победит и восстановит свой суверенитет в рамках международно признанных границ.

— Для меня большая честь помогать моей стране защищаться и защищаться. Очень важно для нашего поколения – защищать нашу страну, – подытожил он.

9-10 сентября 2022 года в Киеве состоялась 17-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) – Украина: На защите нашей общей свободы.

В конференции приняли участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из более чем 20 стран мира. В этом году встреча YES была посвящена усилиям Украины по защите суверенитета, независимости и свободы.