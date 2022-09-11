Україна б’ється у цій війні за незалежність і майбутнє цілої цивілізації — Пінчук

Вересень, 11 в 10:47

Україна наразі бореться не лише за свою незалежність та існування, а й за майбутнє цивілізації.

Про це заявив засновник Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Віктор Пінчук під час 17-го щорічного форуму YES Україна: На захисті нашої спільної свободи.

— Україна з її функціонуючою ринковою економікою є екзистенційною загрозою для пострадянського динозавра. Це війна не за територію — це війна, в якій ворог хоче забрати у нас усе — наш суверенітет, нашу державність, наше життя, саме існування. Але цього не станеться! Україна б’ється у цій війні за незалежність і майбутнє цілої цивілізації, — сказав Пінчук.

Він також подякував західним партнерам нашої країни за підтримку та допомогу у війні проти Росії і закликав учасників форуму консолідувати свої зусилля заради майбутнього України та цивілізованого світу.

Зараз дивляться

— Дякуємо всім гостям з-за кордону за те, що прибули до України. Приїхати сюди, зустрітися, говорити з українськими героями — нашими солдатами, волонтерами, лікарями — це дуже сміливий вчинок. Ми маємо взяти на себе відповідальність за напрацювання меседжів, які ми донесемо до Вашингтону, Лондону, Парижу — до основних столиць світу, щоб Москва відчула цей результат. Ми маємо генерувати нові ідеї і спробувати зазирнути в майбутнє, — зазначив засновник YES.

Пінчук також наголосив, що Україна обов’язково переможе і відновить свій суверенітет в межах міжнародно визнаних кордонів.

— Для мене велика честь допомагати моїй країні захищатися і боронитися. Дуже важливо для нашого покоління — боронити нашу країну, — підсумував він.

9-10 вересня 2022 року в Києві відбулася 17-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) – Україна: На захисті нашої спільної свободи.

У конференції взяли участь понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з понад 20 країн світу. Цьогоріч зустріч YES була присвячена зусиллям України щодо захисту суверенітету, незалежності та свободи.