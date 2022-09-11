Зеленський зараз може думати про повернення Криму військовим шляхом – польський генерал

Вересень, 11 в 17:11

Становище російських військ стає критичним, а президент Зеленський тепер може думати про повернення Криму військовим шляхом.

Про це заявив колишній начальник Генштабу ЗС Польщі та посол в Анкарі, генерал Мечислав Ценюх в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

На його думку, українська армія майже готова до генерального наступу, адже наразі веде наступальні операції на південному та східному фронтах. Він пояснив, що наразі близько 20 тис. українських фахівців проходять підготовку на Заході, частина з них – у Британії.

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— Я так розумію, що ці військові готуються до наступальних дій проти Росії.

Генерал зазначив, що наразі Росія є найбільшим постачальником танків для України – росіяни масово кидають важку техніку на Харківщині.

— Куп’янськ був ключовим містом з точки зору військ, що згрупувалися під Ізюмом. Тут сходяться залізничні колії, що ведуть до Бєлгорода та Воронежа в Росії. Повернення ЗСУ цього міста фактично позбавляє РФ припасів і, як наслідок, призводить до оточення кількох тисяч солдатів. Усе розсипалося, як доміно. Разом з тим варто згадати про чудову тактику української армії, яка, з одного боку, є дуже ефективною, а з іншого – береже життя воїнів. Раніше, коли українці застосовували маневрову оборону, казали, що краще віддати територію, ніж жертвувати життями солдатів, бо якщо є армія, ці території можна повернути під час війни.

На його думку, українці пішли в атаку, бо зрозуміли, що захист Росії слабкий, а коли побачили, що російські війська посипалися – пішли далі.

– Становище російських військ дійсно стає критичним. Моральний дух низький, і ви можете побачити безлад, що збільшується. Ймовірно, що після зламу російської оборони в України виникне спокуса рушити на Луганськ і Донецьк. На мій погляд, обидві “республіки” не готові до оборони. Україна створила мільйонну армію, а на боці Росії воює 110 тис. оперативних військ, кілька тисяч Росгвардії, кілька тисяч “кадирівців”, які також формально є Росгвардією. Підрозділи з солдатами відправляються на фронт після місячної підготовки.

На думку польського генерала, Путіну залишається лише завершити війну та вивести війська з території України.

— Але це означає, що йому доведеться змиритися з поразкою. Нещодавно він намагався заморозити конфлікт, зберегти те, що має, сподіваючись знеохотити західне суспільство до підтримки через побоювання, пов’язані із зимою та браком енергії. Цей український наступ є ознакою того, що українці не дають заморозити конфлікт і демонструють Заходу, що вони ефективно використовують надіслану їм зброю.

Генерал додав, що Зеленський говорив про повернення Криму дипломатичними шляхами тільки на початку війни, тепер же “він може думати про повернення Криму військовим шляхом”.